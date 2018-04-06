В Китае объявили "голубое" предупреждение из-за песчаных бурь
Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а при выходе на улицу надевать маски.
Метеослужба Китая объявила "голубое" предупреждение в связи с песчаными бурями, которые ожидаются на северо-западе страны.
Сильный ветер оставил без электроэнергии почти 100 тысяч потребителей в Канаде
Пыль и ветер затронут некоторые районы провинций Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района, АР Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района, передает Синьхуа.
Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а также при выходе на улицу надевать противопылевые маски.
Стоит отметить, что в Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и голубой.
Напомним, песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте.
Погода в Украине
-
Винница+18°... +5°
-
Днепр+18°... +6°
-
Донецк+17°... +4°
-
Житомир+18°... +4°
-
Запорожье+19°... +5°
-
Ивано-Франковск+13°... +5°
-
Киев+16°... +5°
-
Кировоград+15°... +6°
-
Луганск+17°... +4°
-
Луцк+15°... +2°
-
Львов+12°... 0°
-
Николаев+21°... +7°
-
Одесса+14°... +7°
-
Полтава+16°... +8°
-
Ровно+15°... +1°
-
Симферополь+21°... +6°
-
Сумы+13°... +5°
-
Тернополь+14°... +3°
-
Харьков+16°... +7°
-
Херсон+21°... +6°
-
Хмельницкий+16°... +2°
-
Черкассы+16°... +7°
-
Чернигов+18°... +3°
-
Черновцы+15°... +8°