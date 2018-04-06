В Китае объявили "голубое" предупреждение из-за песчаных бурь

Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а при выходе на улицу надевать маски.

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Метеослужба Китая объявила "голубое" предупреждение в связи с песчаными бурями, которые ожидаются на северо-западе страны.

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Пыль и ветер затронут некоторые районы провинций Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района, АР Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района, передает Синьхуа.

Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а также при выходе на улицу надевать противопылевые маски.

Стоит отметить, что в Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и голубой.

Напомним, песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте.