В Китае объявили "голубое" предупреждение из-за песчаных бурь

16:07, 6 апреля 2018
0

Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а при выходе на улицу надевать маски.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Метеослужба Китая объявила "голубое" предупреждение в связи с песчаными бурями, которые ожидаются на северо-западе страны.

Сильный ветер оставил без электроэнергии почти 100 тысяч потребителей в Канаде

Пыль и ветер затронут некоторые районы провинций Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района, АР Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района, передает Синьхуа.

Местным жителям советуют закрыть окна и двери своих домов, а также при выходе на улицу надевать противопылевые маски.

Стоит отметить, что в Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и голубой.

Напомним, песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж) В Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В Китае произошло землетрясение В Китае произошло землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
52 %
756 мм
5.9 м/с
5 %
Лента новостей