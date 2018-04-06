В Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)

15:23, 6 апреля 2018
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Самая северная популяция шафрана Гейфеля в Украине находится в урочище "Черный лес".

На Львовщине зацвели крокусы / УНИАН
На Львовщине зацвели крокусы / УНИАН

В урочище "Черный лес" на территории Великомостовского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" (Львовская область) в разгаре цветение крокусов (шафрана).

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Территория в урочище "Черный лес", на которой растет шафран, является уникальной, поскольку именно здесь находится самая северная популяция шафрана Гейфеля в Украине. На территории лесничества намерены создать новый ботанический заказник общегосударственного значения "Малополесский шафран".

Напомним, в Мукачево в ноябре зацвела сакура.

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