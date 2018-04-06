Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 6 апреля, из-за повышения температуры воздуха в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6 апреля, в связи с повышением температуры воздуха, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в Украине сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают.
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