Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
На Пасху в западных областях ожидается +21°.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +12°. В воскресенье солнечно, +5°...+15°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
Во Львове завтра без осадков, ночью +5°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +14°, ясно. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, без осадков.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +3°...+13°. В воскресенье до +16°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +5°...+17°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +2°...+12°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +4°...+15°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +9°...+18°. В воскресенье +6°...+18°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°. В воскресенье +3°...+14°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье солнечно, ночью +3°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +4°, днем +16°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +15°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +19°, в воскресенье ясно, температура воздуха +9° …+20°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +6°
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Днепр+17°... +6°
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Донецк+16°... +4°
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Житомир+16°... +4°
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Запорожье+19°... +5°
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Ивано-Франковск+13°... +5°
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Киев+18°... +5°
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Кировоград+16°... +6°
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Луганск+17°... +5°
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Луцк+16°... +2°
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Львов+12°... 0°
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Николаев+19°... +8°
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Одесса+16°... +6°
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Полтава+15°... +7°
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Ровно+15°... +1°
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Симферополь+21°... +6°
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Сумы+15°... +6°
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Тернополь+14°... +3°
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Харьков+16°... +6°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницкий+16°... +2°
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Черкассы+15°... +7°
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Чернигов+17°... +3°
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Черновцы+14°... +8°