Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

На Пасху в западных областях ожидается +21°.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +12°. В воскресенье солнечно, +5°...+15°.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

Во Львове завтра без осадков, ночью +5°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +14°, ясно. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, без осадков.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +3°...+13°. В воскресенье до +16°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +5°...+17°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +2°...+12°, без осадков.

Прогноз на 7 апреля / УНИАН

Прогноз на 8 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +4°...+15°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +9°...+18°. В воскресенье +6°...+18°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье температура до +14°, без осадков.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°. В воскресенье +3°...+14°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье солнечно, ночью +3°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +4°, днем +16°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +15°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +19°, в воскресенье ясно, температура воздуха +9° …+20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.