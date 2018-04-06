В Китае произошло землетрясение
Информации о разрушениях не поступало.
В четверг, 5 апреля, в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9.
В Боливии произошло мощное землетрясение
Землетрясение произошло в уезде Чиглык Байнголэн-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 41,10 градуса северной широты и 87,65 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 12 км.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.
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