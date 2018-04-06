В Китае произошло землетрясение

10:39, 6 апреля 2018
7

Информации о разрушениях не поступало.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 5 апреля, в Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Боливии произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло в уезде Чиглык Байнголэн-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 41,10 градуса северной широты и 87,65 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 12 км.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +16° Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +16°
На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств
Сильный ветер оставил без электроэнергии почти 100 тысяч потребителей в Канаде Сильный ветер оставил без электроэнергии почти 100 тысяч потребителей в Канаде
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
61 %
755 мм
6.0 м/с
7 %
Лента новостей