Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины

Местами существует возможность затопления.

На водоемах ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Так, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле г. Вилково ожидается повышение уровней воды в результате нагонного ветра в условиях прохождения весеннего половодья:

- 6 апреля с отметками 170-180 см над нулем поста;

- 7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Также 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях.

Кроме того, на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. На протяжении 6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:

- на реках бассейнов Припяти, Северского Донца 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий, достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовыжевском р-нах Волынской обл.) и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

- на левых притоках Среднего Днепра 0,2-0,6 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.);

- на реках бассейна Десны (Черниговская,Сумская обл.) 0,4-1,0 м с выходом воды на пойму Десны в районе г. Новгород-Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях.

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.