Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +16°

08:30, 6 апреля 2018
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Вечером температура до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в Киеве без осадков, температура до +16°.

На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер южный и юго-западный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:35.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

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