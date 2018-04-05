Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра и грозы.
К концу дня 5 апреля синоптики ожидают на территории Львовщины значительное усиление юго-западного ветра.
Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует местами порывы юго-западного ветра и шквалы 15 – 20 м/с, а также грозы, передает Zaxid.net.
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +16°
Из-за этого в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области объявили штормовое предупреждение.
Завтра, 6 апреля, по прогнозу синоптиков, во Львове будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, днем возможны порывы до 15 – 20 м/сек. Температура воздуха ночью 5 – 7° тепла, днем 10 - 12° тепла.
Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.
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