Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра и грозы.

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К концу дня 5 апреля синоптики ожидают на территории Львовщины значительное усиление юго-западного ветра.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует местами порывы юго-западного ветра и шквалы 15 – 20 м/с, а также грозы, передает Zaxid.net.

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Из-за этого в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям во Львовской области объявили штормовое предупреждение.

Завтра, 6 апреля, по прогнозу синоптиков, во Львове будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, днем возможны порывы до 15 – 20 м/сек. Температура воздуха ночью 5 – 7° тепла, днем 10 - 12° тепла.

Как сообщала Погода УНИАН, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.