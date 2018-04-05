В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)

16:30, 5 апреля 2018
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Дожди ожидаются на западе страны.

В Украине завтра местами пройдут дожди / live4fun.ru
В Украине завтра местами пройдут дожди / live4fun.ru

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также местами ожидаются осадки, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 6 апреля - день Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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