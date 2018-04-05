В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.
На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств
На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также местами ожидаются осадки, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 6 апреля - день Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 апреля
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+16°... +5°
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Донецк+15°... +4°
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Житомир+18°... +10°
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Запорожье+17°... +4°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+15°... +8°
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Кировоград+16°... +7°
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Луганск+16°... +3°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+16°... +5°
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Одесса+11°... +5°
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Полтава+16°... +7°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+19°... +6°
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Сумы+15°... +6°
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Тернополь+20°... +9°
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Харьков+16°... +6°
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Херсон+18°... +5°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+16°... +8°
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Чернигов+15°... +7°
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Черновцы+21°... +9°
Виргиния, США
+ 4 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 44 %
Давление: 755 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:48
Закат 19:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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