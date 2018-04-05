Мощный ветер разрушил ангар в аэропорту возле Хьюстона (видео)
Ветер разбил восемь самолетов.
В аэропорту рядом с городом Хьюстон (США) сильный ветер нанес ущерб на миллионы долларов на аэродроме "Гобби".
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Скорость ветра достигала сотни километров в час, этого хватило, чтобы разрушить ангар, в котором стояли самолеты, и повредить несколько лайнеров, припаркованных неподалеку, говорится в сюжете ТСН.
Всего ветер разбил восемь самолетов.
Мощный ветер нанес ущерб аэропорту возле Хьюстона
Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.
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