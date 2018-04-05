Мощный ветер разрушил ангар в аэропорту возле Хьюстона (видео)

15:09, 5 апреля 2018
131

Ветер разбил восемь самолетов.

Скриншот / ТСН
Скриншот / ТСН

В аэропорту рядом с городом Хьюстон (США) сильный ветер нанес ущерб на миллионы долларов на аэродроме "Гобби".

Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты

Скорость ветра достигала сотни километров в час, этого хватило, чтобы разрушить ангар, в котором стояли самолеты, и повредить несколько лайнеров, припаркованных неподалеку, говорится в сюжете ТСН.

Всего ветер разбил восемь самолетов. 

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24° Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В центральной Италии произошло землетрясение В центральной Италии произошло землетрясение
В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
49 %
755 мм
7.8 м/с
34 %
Лента новостей