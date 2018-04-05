На Черниговщине остаются подтопленными более 30 домохозяйств
Из-за начала ледохода на Десне в Новгород-Северском развели понтонный мост, в результате чего нарушено прямое транспортное сообщение с тремя селами.
В Черниговской области остаются подтопленными 36 домохозяйств, среди которых два жилых дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.
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Так, продолжаются работы по откачке воды с территории домохозяйств по ул. Набережная, Береговая, Ковпака, проул. Набережный в с. Старый Белоус Черниговского района. Подтопленными еще остаются 30 домохозяйств, из них 2 жилых дома.
В Чернигове подтопленными остаются приусадебные участки в 6 домохозяйствах по ул. Гончая. Проведение работ по откачке воды запланировано на 5 апреля.
В целом для оказания помощи и проведению неотложных работ от подразделений ДСНС в области привлекалось 46 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Вчера, 4 апреля, в результате подъема уровня воды в р. Снов произошел перелив на участке 30 м и глубиной 60-70 см грунтовой дороги между селами Большой и Малый Дырчин Гродненского района. Сообщение и обеспечение 30 проживающих в населенном пункте людей вещами первой необходимости, продуктами питания и лекарственными средствами осуществляется с помощью автотранспорта повышенной проходимости.
Из-за начала ледохода на Десне в Новгород-Северском развели понтонный мост, в результате чего нарушено прямое транспортное сообщение с селами Бирино, Подгорное и Прокоповка. Сообщение пока осуществляется через Сумскую область.
Напомним, в ближайшие дни в Украине продолжится развитие весеннего половодья.
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