Сильный ветер оставил без электроэнергии почти 100 тысяч потребителей в Канаде

Скорость ветра достигала 90 км/ч.

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Почти 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за сильного ветра на юге канадской провинции Онтарио.

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Из-за бури также было нарушено авиасообщение и движение на автодорогах, передает Global News.

По информации местных энергетических компаний, без света остались почти 100 тысяч потребителей. Ветер, скорость которого достигала 90 км/ч, повалил многочисленные линии электропередач.

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.