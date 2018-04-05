Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
Снеголавинный сезон закрыт только в Черновицкой области.
В течение 5-6 апреля в Карпатах сохранится лавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 апреля, в связи с повышением температуры воздуха, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В то же время в горах Черновицкой области, в связи со сходом снежного покрова, снеголавинный сезон объявляется закрытым.
Напомним, в ближайшие дни в Украине продолжится развитие весеннего половодья.
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