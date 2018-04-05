На Филиппинах произошло мощное землетрясение

10:35, 5 апреля 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Тарргона.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 5 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км от населенного пункта Тарргона. Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.

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