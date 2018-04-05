Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины
Существует возможность подтопления причалов Ренийского морского торгового порта.
В ближайшие дни в Украине продолжится развитие весеннего половодья.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Чернигове и пригороде остаются подтопленными 40 жилых и почти 400 дачных домов
Так, 5-6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:
- на реках бассейнов Припяти, Северского Донца 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовыжевском р-нах Волинськой обл.; Беловодском районе Луганской области) и выходом воды на пойму Северского Донца в створах постов Яремовка, Лисичанск;
- на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);
- на реках бассейна Десны (Черниговская, Сумская обл.) 0,5-1,0 м.
Также 5 апреля на р. Дунай-г. Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулем поста. На украинском участке Дуная в створе гидропоста Рени сохраняется возможность достижения опасной отметки подтопления причалов Ренийского морского торгового порта.
Кроме того, 5-6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца возможно достижение опасных отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов в Волынской и Луганской областях.
Напомним, 5 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +22°.
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