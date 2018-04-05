В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +18°

08:30, 5 апреля 2018
49

Вечером в столице до +14°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер южный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +18° В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +18°
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°
На Фиджи увеличилось число жертв циклона "Джози" На Фиджи увеличилось число жертв циклона "Джози"
В Японии произошло землетрясение В Японии произошло землетрясение
В Карапатах сохраняется лавинная опасность В Карапатах сохраняется лавинная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
43 %
756 мм
6.0 м/с
2 %
Лента новостей