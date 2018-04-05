В Киеве сегодня без осадков, температура поднимется до +18°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер южный, до 4,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +8°
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Днепр+16°... +6°
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Донецк+16°... +4°
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Житомир+19°... +10°
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Запорожье+15°... +5°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+17°... +8°
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Кировоград+16°... +7°
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Луганск+15°... +3°
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Луцк+19°... +9°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+15°... +6°
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Одесса+14°... +5°
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Полтава+15°... +6°
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Ровно+19°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+16°... +6°
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Тернополь+20°... +8°
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Харьков+15°... +5°
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Херсон+16°... +5°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+15°... +8°
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Чернигов+17°... +7°
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Черновцы+23°... +8°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 43 %
Давление: 756 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:48
Закат 19:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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