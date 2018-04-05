В Украине сегодня будет тепло и сухо (карта)

08:00, 5 апреля 2018
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На западе потеплеет до +22°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

В Чернигове и пригороде остаются подтопленными 40 жилых и почти 400 дачных домов

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

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