В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.
Сегодня в Украине без осадков, местами температура до +20° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер южный, до 4,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+15°... +4°
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Донецк+13°... +3°
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Житомир+21°... +9°
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Запорожье+14°... +2°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+19°... +7°
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Кировоград+17°... +4°
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Луганск+12°... +5°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+20°... +9°
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Николаев+15°... +5°
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Одесса+11°... +5°
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Полтава+14°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+16°... +2°
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Сумы+11°... +1°
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Тернополь+19°... +6°
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Харьков+12°... +2°
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Херсон+15°... +4°
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Хмельницкий+18°... +5°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+17°... +6°
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Черновцы+21°... +7°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 48 %
Давление: 748 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 06:50
Закат 19:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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