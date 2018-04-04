В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°

17:00, 4 апреля 2018
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Вечером в столице до +14°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.

Сегодня в Украине без осадков, местами температура до +20° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер южный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

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