В Украине завтра сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)

В западных областях ожидаются летние +22°.

Завтра в Украине без осадков / pexels.com/u/nastasia-14543

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

Читайте также В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +19°

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.