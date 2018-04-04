В Украине завтра сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)

16:30, 4 апреля 2018
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В западных областях ожидаются летние +22°.

Завтра в Украине без осадков / pexels.com/u/nastasia-14543/
Завтра в Украине без осадков / pexels.com/u/nastasia-14543

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +19°

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
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748 мм
8.9 м/с
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