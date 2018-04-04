В Украине завтра сохранится теплая и солнечная погода (видеопрогноз)
В западных областях ожидаются летние +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +19°
На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.
Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 апреля
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+15°... +4°
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Донецк+13°... +3°
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Житомир+21°... +9°
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Запорожье+14°... +2°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+19°... +7°
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Кировоград+17°... +4°
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Луганск+12°... +5°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+20°... +9°
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Николаев+15°... +5°
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Одесса+11°... +5°
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Полтава+14°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+16°... +2°
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Сумы+11°... +1°
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Тернополь+19°... +6°
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Харьков+12°... +2°
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Херсон+15°... +4°
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Хмельницкий+18°... +5°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+17°... +6°
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Черновцы+21°... +7°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 48 %
Давление: 748 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 06:50
Закат 19:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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