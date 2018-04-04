На Фиджи увеличилось число жертв циклона "Джози"

Почти 2300 человек остаются в центрах эвакуации.

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Жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали уже шесть человек.

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Почти 2300 человек остаются в центрах эвакуации. Сейчас среди пострадавших распределяют продовольствие и другую помощь, передает Floodlist.

Многие автодороги уже открыли, восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии. Местные власти начали проведение оценок ущерба, который нанесла стихия.

В то же время метеорологи предупреждают о возможности новых наводнений из-за дождей.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще один пропал без вести в результате тропического урагана "Джози".