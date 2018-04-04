В Японии произошло землетрясение

13:51, 4 апреля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 4 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км от города Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в понедельник, 2 апреля, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщений об ущербе или панике среди местных жителей не поступало.

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