Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 4 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км от города Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в понедельник, 2 апреля, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщений об ущербе или панике среди местных жителей не поступало.