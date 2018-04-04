В Чернигове и пригороде остаются подтопленными 40 жилых и почти 400 дачных домов

Уровень воды в реках Стрижень и Белоус постепенно снижается.

Подтопление в Черниговской области / ГСЧС

В Чернигове и пригороде на сегодняшний день остаются подтопленными 40 жилых и почти 400 дачных домов.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Согласно сообщению, по состоянию на утро 4 апреля, в Чернигове и Черниговском районе остаются подтопленными 40 жилых домов, 90 домохозяйств и несколько сотен дачных участков, на которых расположены почти 400 дачных домов. Сейчас уровень воды в реках Стрижень и Белоус постепенно снижается.

Для помощи владельцам частных домохозяйств по откачке талых вод с подвальных помещений и дворов зарегистрировано 9 случаев привлечения техники и личного состава подразделений управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Кроме того, зарегистрировано два случая оказания помощи по эвакуации 39 граждан из подтопленных домохозяйств в Чернигове.

В соцсетях в адрес городских властей прозвучали обвинения, что подтопление частного сектора в Чернигове произошло потому, что невовремя спустили воду из р. Стрижень.

Мэр Владислав Атрошенко сегодня во время заседания исполкома отверг вину городской власти в подтоплении, объяснив, что помещения построены ниже уровня перелива. В то же время, в городе прогнозируют подтопление частного сектора от наводнения на Десне. Только за минувшие сутки уровень воды в реке увеличился на 50 см, достигнув 382 см над нулем поста, а максимальная отметка этой весной ожидается на уровне 660 см.

Для понимания ситуации мэр запланировал облет города на вертолете, о чем уже договорился с представителями ГСЧС.

Напомним, в ближайшие дни на реках Украины ожидается повышение уровней воды.