В Карапатах сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 4 апреля, в Карпатах ожидается лавинная опасность.
Сегодня в Украине без осадков, местами температура до +20° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"4 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
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