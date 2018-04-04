В Карапатах сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 4 апреля, в Карпатах ожидается лавинная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"4 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни на реках Украины ожидается повышение уровней воды.