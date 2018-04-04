В результате схода оползня в Италии погибли два человека

Погибла супружеская пара из Швейцарии.

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Два человека стали жертвами схода опролзня на севере Италии.

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На границе со Швейцарией часть скалы обрушилась на автотрассу 337 в районе долины Вигеццо, передает Euronews.

В результате погибла супружеская пара из Швейцарии, которая планировала провести выходные в Италии по случаю католической Пасхи.

Отмечается, что это уже не первый трагический случай на этой трассе. Местные жители неоднократно требовали от властей принять меры, чтобы обезопасить маршрут.

Напомним, не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.