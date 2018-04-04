В результате схода оползня в Италии погибли два человека

10:39, 4 апреля 2018
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Погибла супружеская пара из Швейцарии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два человека стали жертвами схода опролзня на севере Италии.

Сильный ливень накрыл бразильский город Сан-Паулу, три человека погибли

На границе со Швейцарией часть скалы обрушилась на автотрассу 337 в районе долины Вигеццо, передает Euronews

В результате погибла супружеская пара из Швейцарии, которая планировала провести выходные в Италии по случаю католической Пасхи.

Отмечается, что это уже не первый трагический случай на этой трассе. Местные жители неоднократно требовали от властей принять меры, чтобы обезопасить маршрут. 

Напомним, не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.

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