Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Может затопить причалы Ренийского морского торгового порта.
В ближайшие дни на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Сегодня в Украине без осадков, местами температура до +20° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, до 5 апреля на р. Дунай возле г. Вилково (Одесская обл.) вследствие прохождения волны весеннего половодья и нагонного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города).
В течение 3-5 апреля на украинском участке реки Дунай, в связи с прохождением волны весеннего половодья, ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.
Напомним, в городе Ахтырка Сумской области 2 апреля для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода пошла на поля.
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