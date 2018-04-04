Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Может затопить причалы Ренийского морского торгового порта.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, до 5 апреля на р. Дунай возле г. Вилково (Одесская обл.) вследствие прохождения волны весеннего половодья и нагонного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города).

В течение 3-5 апреля на украинском участке реки Дунай, в связи с прохождением волны весеннего половодья, ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

Напомним, в городе Ахтырка Сумской области 2 апреля для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода пошла на поля.