В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +19°

08:30, 4 апреля 2018
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Вечером в столице столбик термометра опустится до +11°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.

С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине без осадков, на западе до +20°.

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