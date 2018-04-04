В Киеве сегодня будет пасмурно, днем до +19°
Вечером в столице столбик термометра опустится до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.
С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 19:32.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине без осадков, на западе до +20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+18°... +7°
-
Днепр+15°... +4°
-
Донецк+13°... +4°
-
Житомир+19°... +7°
-
Запорожье+15°... +3°
-
Ивано-Франковск+21°... +6°
-
Киев+18°... +8°
-
Кировоград+16°... +4°
-
Луганск+12°... +5°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+19°... +8°
-
Николаев+14°... +5°
-
Одесса+14°... +5°
-
Полтава+14°... +3°
-
Ровно+19°... +9°
-
Симферополь+16°... +1°
-
Сумы+11°... +1°
-
Тернополь+19°... +6°
-
Харьков+11°... +2°
-
Херсон+15°... +4°
-
Хмельницкий+18°... +7°
-
Черкассы+16°... +5°
-
Чернигов+17°... +7°
-
Черновцы+20°... +5°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 48 %
Давление: 745 мм
Ветер: 8.8 м/с
Вероятность осадков: 94 %
Восход: 06:50
Закат 19:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей