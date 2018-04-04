Сегодня в Украине без осадков, местами температура до +20° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине без осадков, на западе до +20°.

Читайте также С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов

На востоке без осадков, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +19°. В центре без осадков, температура до +18°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах — к урожаю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.