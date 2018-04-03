Антициклон "Клаус" несет тепло в Украину (карта)

19:29, 3 апреля 2018
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Вследствие влияния антициклона по всей территории нашей страны будет тепло.

В Украине будет тепло / фото УНИАН
В Украине будет тепло / фото УНИАН

Украину накроет антициклон "Клаус", он принесет повышение температуры воздуха еще на несколько градусов.

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Как прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, он "выметет" осадки. "Вот этот красавчик, антициклон "Клаус", который выметает из Украины осадки, организует везде солнце и повысит 4-го апреля температуру воздуха еще на несколько градусов", - говорится в ее сообщении.

Как сообщала УНИАН Погода, на большей части территории Украины, начиная со вторника, 3 апреля, ожидается потепление до 15-20 градусов тепла днем.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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