Антициклон "Клаус" несет тепло в Украину (карта)

Вследствие влияния антициклона по всей территории нашей страны будет тепло.

В Украине будет тепло / фото УНИАН

Украину накроет антициклон "Клаус", он принесет повышение температуры воздуха еще на несколько градусов.

Читайте также В Киеве завтра потеплеет до +19°, без осадков

Как прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, он "выметет" осадки. "Вот этот красавчик, антициклон "Клаус", который выметает из Украины осадки, организует везде солнце и повысит 4-го апреля температуру воздуха еще на несколько градусов", - говорится в ее сообщении.

Как сообщала УНИАН Погода, на большей части территории Украины, начиная со вторника, 3 апреля, ожидается потепление до 15-20 градусов тепла днем.