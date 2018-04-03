Завтра в Украине будет солнечно, местами потеплеет до +20° (видеопрогноз)

16:30, 3 апреля 2018
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Прохладнее всего будет на востоке - до +12°.

Завтра в Украине потеплеет / pexels.com
Завтра в Украине потеплеет / pexels.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине без осадков, на западе до +20°.

С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов

На востоке без осадков, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +19°. В центре без осадков, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах — к урожаю.

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