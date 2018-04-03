Завтра в Украине будет солнечно, местами потеплеет до +20° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке - до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине без осадков, на западе до +20°.
С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов
На востоке без осадков, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.
На западе Украины без осадков. Температура до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +19°. В центре без осадков, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах — к урожаю.
Прогноз погоды в Украине на среду, 4 апреля
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Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+19°... +5°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+24°... +7°
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Киев+16°... +7°
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Кировоград+19°... +9°
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Луганск+17°... +4°
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Луцк+21°... +10°
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Львов+23°... +10°
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Николаев+22°... +10°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+16°... +7°
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Ровно+21°... +9°
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Симферополь+24°... +8°
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Сумы+12°... +2°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+14°... +3°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+16°... +7°
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Чернигов+14°... +4°
-
Черновцы+25°... +9°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 49 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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