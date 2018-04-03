В Боливии произошло мощное землетрясение

15:35, 3 апреля 2018
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Никто не пострадал.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 2 апреля, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9

В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщений об ущербе или панике среди местных жителей не поступало, в том числе из соседних Бразилии и Сальвадора, передает Синьхуа.

Землетрясение было зафиксировано в 10:40 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 300 км к юго-востоку от боливийского города Сукре, очаг залегал на глубине 557 километров.

Отмечается, что землетрясение не привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Однако местные СМИ сообщили, что в бразильских городах Сан-Паулу и Бразилиа прошла эвакуация из высотных зданий. 

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.

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