В Боливии произошло мощное землетрясение

Никто не пострадал.

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В понедельник, 2 апреля, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщений об ущербе или панике среди местных жителей не поступало, в том числе из соседних Бразилии и Сальвадора, передает Синьхуа.

Землетрясение было зафиксировано в 10:40 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 300 км к юго-востоку от боливийского города Сукре, очаг залегал на глубине 557 километров.

Отмечается, что землетрясение не привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Однако местные СМИ сообщили, что в бразильских городах Сан-Паулу и Бразилиа прошла эвакуация из высотных зданий.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.