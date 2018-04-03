С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов

14:38, 3 апреля 2018
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Ночью температура на большей части Украины будет колебаться от 5 до 10, на востоке - от 1 до 6 градусов тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На большей части территории Украины, начиная со вторника, 3 апреля, ожидается потепление до 15-20 градусов тепла днем.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко на пресс-конференции.

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"Хорошая новость, что, начиная прямо с сегодняшнего дня, в Украине будет наблюдаться повышение атмосферного давления, наступает теплая погода до 15-20 градусов днем по всей территории Украины, на востоке – 10-15 градусов (немного ниже)", - сказала Адаменко.

По словам эксперта, в этот период также устанавливаются высокие ночные температуры - от 5 до 10 градусов на большей части территории Украины, на востоке - от 1 до 6 градусов тепла.

Напомним, в марте 2018 года было зафиксировано рекордное количество осадков по сравнению с аналогичным месяцем предыдущих 10 лет.

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