С 3 апреля на большей части Украины ожидается потепление до 20 градусов
Ночью температура на большей части Украины будет колебаться от 5 до 10, на востоке - от 1 до 6 градусов тепла.
На большей части территории Украины, начиная со вторника, 3 апреля, ожидается потепление до 15-20 градусов тепла днем.
Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко на пресс-конференции.
Сегодня в Украине без осадков, на западе до +17° (карта)
"Хорошая новость, что, начиная прямо с сегодняшнего дня, в Украине будет наблюдаться повышение атмосферного давления, наступает теплая погода до 15-20 градусов днем по всей территории Украины, на востоке – 10-15 градусов (немного ниже)", - сказала Адаменко.
По словам эксперта, в этот период также устанавливаются высокие ночные температуры - от 5 до 10 градусов на большей части территории Украины, на востоке - от 1 до 6 градусов тепла.
Напомним, в марте 2018 года было зафиксировано рекордное количество осадков по сравнению с аналогичным месяцем предыдущих 10 лет.
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