"Жарко не будет": синоптик рассказал, какая погода будет в Украине этим летом
Судя по народным приметам, лето и весь год в целом будут не очень теплыми.
Лето в текущем году не будет жарким. Такой прогноз сделал этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович.
Об этом сообщает "Обозреватель".
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"О том, каким будет лето, говорит погода на Теплого Алексея", - сказал он.
Как пояснил эксперт, православная церковь отмечала этот день 30 марта, "и этот день был холодным". "А какой Алексей, такое и лето – значит, скорее всего, лето будет холодным", - сказал он.
Васянович также рассказал о примете, связанной с праздником святой Евдокии (Евдохи), которую православная церковь вспоминает 14 марта. "Какая Евдоха, такая и весна. Насколько я помню, этот день был не слишком теплым", - заметил он.
"И в целом, судя по народным приметам, этот год у нас получается не очень теплым", - сказал эксперт.
Как сообщал УНИАН, после долгой зимы в Украине наконец начинает теплеть. Согласно прогнозу Погода УНИАН, на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, будет тепло и сухо.
Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+19°... +5°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+24°... +7°
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Киев+16°... +7°
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Кировоград+19°... +9°
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Луганск+17°... +4°
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Луцк+21°... +10°
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Львов+23°... +10°
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Николаев+22°... +10°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+16°... +7°
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Ровно+21°... +9°
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Симферополь+24°... +8°
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Сумы+12°... +2°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+14°... +3°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+16°... +7°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+25°... +9°