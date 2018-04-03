"Жарко не будет": синоптик рассказал, какая погода будет в Украине этим летом

Судя по народным приметам, лето и весь год в целом будут не очень теплыми.

По прогнозам народного синоптика, лето будет холодным / УНИАН

Лето в текущем году не будет жарким. Такой прогноз сделал этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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"О том, каким будет лето, говорит погода на Теплого Алексея", - сказал он.

Как пояснил эксперт, православная церковь отмечала этот день 30 марта, "и этот день был холодным". "А какой Алексей, такое и лето – значит, скорее всего, лето будет холодным", - сказал он.

Васянович также рассказал о примете, связанной с праздником святой Евдокии (Евдохи), которую православная церковь вспоминает 14 марта. "Какая Евдоха, такая и весна. Насколько я помню, этот день был не слишком теплым", - заметил он.

"И в целом, судя по народным приметам, этот год у нас получается не очень теплым", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, после долгой зимы в Украине наконец начинает теплеть. Согласно прогнозу Погода УНИАН, на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, будет тепло и сухо.