В Украине в марте зафиксировано рекордное количество осадков за последнее десятилетие

13:44, 3 апреля 2018
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Количество осадков за март в среднем по Украине составило 150-250% от нормы.

Март в Украине выдался рекордно дождливым / УНИАН
Март в Украине выдался рекордно дождливым / УНИАН

В марте 2018 года было зафиксировано рекордное количество осадков по сравнению с аналогичным месяцем предыдущих 10 лет.

Сегодня в Украине без осадков, на западе до +17° (карта)

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко на пресс-конференции.

"Этот март оказался одним из наиболее влажных за последнее десятилетие. Количество осадков за март в среднем по Украине составило 150-250% влаги", - сказала эксперт.

Адаменко также отметила, что на некоторых территориях зафиксирован рекордный уровень осадков за весь период наблюдений. Так, во многих районах Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, в отдельных районах Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской областей уровень осадков на 10-50 мм превысил показатели, которые фиксировались за период наблюдений с 1961 года.

По ее словам, месячная норма осадков в марте в среднем – это 30-40 мм, а выпало 100-150 мм.

Напомним, синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины.

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