В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

12:14, 3 апреля 2018
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Эпицентр землетрясения находился близ города Сарполь-э-Захаб.

В результате землетрясения в Иране пострадали 23 человека / Flickr, Matt Katzenberger
В результате землетрясения в Иране пострадали 23 человека / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

Эпицентр землетрясения находился близ города Сарполь-э-Захаб. Там ощущались сильные толчки, и некоторые постройки обрушились, в результате пострадали 23 человека, передает Синьхуа со ссылкой на информагентство Тасним.

Отмечается, что землетрясение произошло в 13:05 по местному времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,421 градуса северной широты и 45,807 градуса восточной долготы.

Напомним, 29 марта в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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