В Ахтырке для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу

Местные власти решили пожертвовать объездной дорогой, чтобы остановить дальнейшее подтопление райцентра.

Последствия подтопления на Сумщине / ГСЧС

В городе Ахтырка Сумской области вчера, 2 апреля, для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ахтырского городского совета, местные власти решили пожертвовать объездной дорогой, чтобы остановить дальнейшее подтопление райцентра.

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Согласно информации Ахтырского городского головы Игоря Алексеева, дорогу перерыли, и уже после обеда уровень воды значительно снизился.

"Нам пришлось провести земляные работы, разрушить дорогу объездную вокруг города, чтобы спустить воду. Потом будем решать вопрос дальше, когда сойдет вода. Потом уже будем проводить откачку из подвалов и домов", - отметил мэр.

Согласно информации официального сайта Ахтырского горсовета, в воскресенье, 1 апреля, в селе Вербовом в результате схода талых вод вырвало самодельные шлюзы гидротехнического сооружения, расположенные на территории Чернетчинской ОТГ, и вода из пруда заполнила Ахтырку.

Между тем председатель Ахтырской райгосадминистрации Виталий Супрун 2 апреля провел внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, информирует Ахтырская РГА.

Супрун сообщил присутствующим о том, что большое количество воды поступило с полей, что привело к подтоплению трассы Ахтырка-Харьков и прорыву воды в обход плотины с попаданием в русло реки Ахтырка. Также он отметил, что в селе Веселый Гай прорвало небольшую дамбу, и вода из нескольких прудов пошла в один пруд, в связи с чем постоянно проводится мониторинг ситуации вокруг дамбы.

В связи с возможностью разрыва труб и из-за высокого риска попадания в водопровод возбудителей инфекционных болезней Ахтырское горрайонное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в области рекомендует населению, которое попало в чрезвычайную ситуацию, употреблять только бутилированную или кипяченую воду.

По информации Сумского областного управления водных ресурсов, последний раз значительные паводки в регионе были в 2010 и 2013 годах.

Напомним, синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины.