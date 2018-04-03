Жертвами урагана "Джози" на Фиджи стали четыре человека
Еще один человек пропал без вести.
Четыре человека погибли, еще один пропал без вести в результате тропического урагана "Джози".
Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве (видео)
"Джози" вызвал наводнения на западе Фиджи, также в некоторых районах страны было прервано транспорное сообщение, оборваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, передет Синьхуа.
В западных районах наводнением унесло пять человек, в настоящее время найдено четыре тела, еще один 19-летний молодой человек пропал без вести.
Напомним, из-за штормового ветра и сильных дождей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) погибли четыре человека.
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