Жертвами урагана "Джози" на Фиджи стали четыре человека (видео)

10:42, 3 апреля 2018
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Еще один человек пропал без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Четыре человека погибли, еще один пропал без вести в результате тропического урагана "Джози".

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"Джози" вызвал наводнения на западе Фиджи, также в некоторых районах страны было прервано транспорное сообщение, оборваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, передет Синьхуа.

В западных районах наводнением унесло пять человек, в настоящее время найдено четыре тела, еще один 19-летний молодой человек пропал без вести.

Напомним, из-за штормового ветра и сильных дождей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) погибли четыре человека.

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