Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины
На реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины.
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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается продолжение развития весеннего половодья с последующим повышением уровней воды: на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская области).
Также повышение уровня воды ожидается на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и начальным затоплением отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском районе Волынской области.
На Закарпатье ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками без негативных последствий.
На реках в Луганской области ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, расположенных неподалёку от реки Деркул.
Кроме того, на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см.
Напомним, 3 апреля в Украине без осадков, на западе до +17°.
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