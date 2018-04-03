Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины

09:36, 3 апреля 2018
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На реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках 3-6 апреля в шести областях Украины.

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается продолжение развития весеннего половодья с последующим повышением уровней воды: на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская области).

Также повышение уровня воды ожидается на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и начальным затоплением отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском районе Волынской области.

На Закарпатье ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками без негативных последствий.

На реках в Луганской области ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, расположенных неподалёку от реки Деркул.

Кроме того, на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

Напомним, 3 апреля в Украине без осадков, на западе до +17°.

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