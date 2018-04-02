Март этого года в Киеве стал самым холодным с начала XXI века

19:39, 2 апреля 2018
299

В течение месяца в столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть более двух климатических норм.

Нынешний март был холоднее климатической нормы / УНИАН
Нынешний март в Киеве был холоднее климатической нормы / УНИАН

Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6 °С, а кроме того стал самым холодным за последние 18 лет.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений метеостанции, средняя температура нынешнего марта в Киеве составила – 1,9°С.

В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

Отмечается, что холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3°С.

В столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть больше двух климатических норм.

«Подтверждением холодного марта было наличие снежного покрова на метеоплощадке обсерватории еще 31 числа», - подытожили в сообщении.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, осадки ожидались только в понедельник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине Пасха будет солнечной и теплой В Украине Пасха будет солнечной и теплой
Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° Сегодня в Украине без осадков, температура до +19°
В Китае произошло землетрясение В Китае произошло землетрясение
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
Во Львовской области объявили штормовое предупреждение Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +16° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +16°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
42 %
752 мм
6.7 м/с
55 %
Лента новостей