Март этого года в Киеве стал самым холодным с начала XXI века
В течение месяца в столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть более двух климатических норм.
Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6 °С, а кроме того стал самым холодным за последние 18 лет.
Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений метеостанции, средняя температура нынешнего марта в Киеве составила – 1,9°С.
В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
Отмечается, что холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3°С.
В столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть больше двух климатических норм.
«Подтверждением холодного марта было наличие снежного покрова на метеоплощадке обсерватории еще 31 числа», - подытожили в сообщении.
Напомним, согласно данным УНИАН Погода, неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, осадки ожидались только в понедельник.
Погода в Украине
-
Винница+14°... +2°
-
Днепр+20°... +4°
-
Донецк+19°... +5°
-
Житомир+13°... +2°
-
Запорожье+21°... +5°
-
Ивано-Франковск+16°... +5°
-
Киев+12°... +2°
-
Кировоград+16°... +2°
-
Луганск+19°... +3°
-
Луцк+14°... +4°
-
Львов+15°... +5°
-
Николаев+23°... +7°
-
Одесса+20°... +7°
-
Полтава+15°... +3°
-
Ровно+13°... +2°
-
Симферополь+19°... +8°
-
Сумы+12°... 0°
-
Тернополь+14°... +4°
-
Харьков+16°... +1°
-
Херсон+21°... +7°
-
Хмельницкий+13°... +2°
-
Черкассы+13°... +3°
-
Чернигов+12°... +1°
-
Черновцы+15°... +6°