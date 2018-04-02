Март этого года в Киеве стал самым холодным с начала XXI века

В течение месяца в столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть более двух климатических норм.

Нынешний март в Киеве был холоднее климатической нормы / УНИАН

Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6 °С, а кроме того стал самым холодным за последние 18 лет.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений метеостанции, средняя температура нынешнего марта в Киеве составила – 1,9°С.

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Отмечается, что холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3°С.

В столице выпало 81 мм осадков, что составляет чуть больше двух климатических норм.

«Подтверждением холодного марта было наличие снежного покрова на метеоплощадке обсерватории еще 31 числа», - подытожили в сообщении.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, осадки ожидались только в понедельник.