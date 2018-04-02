В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

17:00, 2 апреля 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-восточный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Украине без осадков, на западе до +17°.

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