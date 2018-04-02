В Украине завтра без осадков, на западе потеплеет до +17° (видеопрогноз)

16:30, 2 апреля 2018
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Прохладнее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Украине без осадков, на западе до +17°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +11°. В центре без осадков, температура до +12°.

Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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