В Карпатах сохраняется лавинная опасность

15:46, 2 апреля 2018
10

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 2 апреля, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове и пригородном селе Новоселовка талыми водами подтоплено около 100 частных усадеб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
В Украине завтра без осадков, на западе потеплеет до +17° (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, на западе потеплеет до +17° (видеопрогноз)
Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве (видео) Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве (видео)
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Непогода в Украине: обесточены 192 населенных пункта в 8 областях Непогода в Украине: обесточены 192 населенных пункта в 8 областях
В Киеве сегодня без осадков, температура до +6° В Киеве сегодня без осадков, температура до +6°
В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
76 %
762 мм
3.4 м/с
71 %
Лента новостей