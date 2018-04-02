В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 2 апреля, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Чернигове и пригородном селе Новоселовка талыми водами подтоплено около 100 частных усадеб.
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