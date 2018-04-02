Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

14:51, 2 апреля 2018
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Возможно затопление сельхозугодий приречных сел.

На реках ожидается повышение уровней воды/ УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды/ УНИАН

Сегодня, 2 апреля, на реках Украины ожидается повышение уровней.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 2 апреля, в связи с продолжением развития весеннего половодья и осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Также в связи с ожидаемыми дождями и снеготаянием возможно повышение уровней воды над уровнями на 08:00 30 марта:

- в нижнем течении р. Боржава - 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму, частичное затопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения;

- на участке Тисы В. Бычков - Вилок, в нижних течениях Ужа и Латорицы 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму;

- реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья на 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Припяти, Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м, выход воды на заводь, возможное достижение отметок начального затопления отдельных строений (Ратновский р-н Волынской обл.)

Возможно образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и оползнями переувлажненной почвы.

Напомним, в Чернигове и пригородном селе Новоселовка талыми водами подтоплено около 100 частных усадеб.

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