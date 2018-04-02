В Чернигове и пригороде талыми водами подтоплены около 100 частных усадеб

Из-за подтопления около 10 жителей Чернигова переселились к родственникам.

На Черниговщине затопило почти сотню усадеб ГСЧС

В Чернигове и пригородном селе Новоселовка талыми водами подтоплены около 100 частных усадеб.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, подтопление 96 частных хозяйств произошло 1 апреля.

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Для уменьшения уровня талых вод экскаватором вырыты траншеи вдоль ул. Шевченко. На путях протекания воды расчищены русло канала и прилегающая территория, убраны преграды (мусор, ветки, заборы) для пропуска воды.

По состоянию на утро 2 апреля благодаря принятым мерам удалось снизить уровень воды по ул. Шевченко до 48 см (начальный уровень - 1,12 м). Проведено полное откачивание воды в 15 домохозяйствах.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 18 человек личного состава от управления ГСЧС Украины в Черниговской области и 5 единиц техники, 14 работников аварийных служб города.

Сегодня ночью произошло подтопление 15 частных хозяйств в г. Чернигове на правом берегу р. Стрижень между ул. 77 Гвардейской Дивизии и ул. Киевская. Около 10 жителей домов по ул. Гончей и ул. Алексеева отселены к родственникам.

Всего для помощи владельцам частных домохозяйств по отводу дождевых и талых вод из подвальных помещений и дворов зарегистрированы 23 случая привлечения техники и личного состава подразделений управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Напомним, ночью 2 апреля в Киеве сильный ветер повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили.