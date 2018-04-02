Погода на неделю: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В пятницу местами до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, осадки ожидаются лишь в понедельник.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На севере до +6°, на юге и востоке до +13°. На западе столбик термометра поднимется до +9°, в центре - до +10°.
Во вторник, 3 апреля, в Украине без осадков. На западе до +17°.
В среду, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Теплее всего будет на западе - до +21°. В остальных регионах до +19°.
В четверг без осадков. Ночью по стране +2°…+9°, днем на западе до +20°.
В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +22°, в остальных регионах +13°...+19°.
7 и 8 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью прохладнее всего будет на север - до 0°, на остальной территории +1°…+6°. Днем температура по стране +11°...+19°. В воскресенье ночью на востоке до +3°, днем в Украине от +12° до +20°.
Народный прогноз
2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим. 3 апреля - день Кирилла. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах — к урожаю.
5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул. В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Этот день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек — холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное — будет лето грозовым. 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
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Погода в Украине
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Винница+14°... +2°
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Днепр+20°... +4°
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Донецк+19°... +5°
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Житомир+13°... +2°
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Запорожье+21°... +5°
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Ивано-Франковск+16°... +5°
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Киев+12°... +2°
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Кировоград+16°... +2°
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Луганск+19°... +3°
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Луцк+14°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+23°... +7°
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Одесса+20°... +7°
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Полтава+15°... +3°
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Ровно+13°... +2°
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Симферополь+19°... +8°
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Сумы+12°... 0°
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Тернополь+14°... +4°
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Харьков+16°... +1°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+13°... +2°
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Черкассы+13°... +3°
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Чернигов+12°... +1°
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Черновцы+15°... +6°