Погода на неделю: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

В пятницу местами до +22°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, неделя перед Пасхой в Украине будет теплой, осадки ожидаются лишь в понедельник.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На севере до +6°, на юге и востоке до +13°. На западе столбик термометра поднимется до +9°, в центре - до +10°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Во вторник, 3 апреля, в Украине без осадков. На западе до +17°.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН

В среду, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Теплее всего будет на западе - до +21°. В остальных регионах до +19°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране +2°…+9°, днем на западе до +20°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +22°, в остальных регионах +13°...+19°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН

7 и 8 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью прохладнее всего будет на север - до 0°, на остальной территории +1°…+6°. Днем температура по стране +11°...+19°. В воскресенье ночью на востоке до +3°, днем в Украине от +12° до +20°.

Прогноз на 7 апреля / УНИАН

Прогноз на 8 апреля / УНИАН

Народный прогноз

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим. 3 апреля - день Кирилла. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах — к урожаю.

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул. В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Этот день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек — холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное — будет лето грозовым. 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.