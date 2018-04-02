Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве (видео)
Никто не пострадал.
Ночью 2 апреля в Киеве сильный ветер повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)
Так, бульвар Шевченко был заблокирован, там дерево упало на проезжую часть, повредив две машины, говорится в сюжете ТСН.
В другом районе большая ветвь упала на автомобиль, в котором ехала семья. Несмотря на разбитое стекло, никто не пострадал. В Оболонском районе на припаркованные автомобили упал металлический щит.
Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве
Напомним, 2 апреля на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+14°... +2°
-
Днепр+20°... +4°
-
Донецк+19°... +5°
-
Житомир+13°... +2°
-
Запорожье+21°... +5°
-
Ивано-Франковск+16°... +5°
-
Киев+12°... +2°
-
Кировоград+16°... +2°
-
Луганск+19°... +3°
-
Луцк+14°... +4°
-
Львов+15°... +5°
-
Николаев+23°... +7°
-
Одесса+20°... +7°
-
Полтава+15°... +3°
-
Ровно+13°... +2°
-
Симферополь+19°... +8°
-
Сумы+12°... 0°
-
Тернополь+14°... +4°
-
Харьков+16°... +1°
-
Херсон+21°... +7°
-
Хмельницкий+13°... +2°
-
Черкассы+13°... +3°
-
Чернигов+12°... +1°
-
Черновцы+15°... +6°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 42 %
Давление: 752 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 06:45
Закат 19:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей