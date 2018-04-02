Ночной ураган повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили в Киеве (видео)

Никто не пострадал.

Ураган в Киеве повредил автомобили / kyivoperativ.info

Ночью 2 апреля в Киеве сильный ветер повалил несколько деревьев и металлический щит на автомобили.

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Так, бульвар Шевченко был заблокирован, там дерево упало на проезжую часть, повредив две машины, говорится в сюжете ТСН.

В другом районе большая ветвь упала на автомобиль, в котором ехала семья. Несмотря на разбитое стекло, никто не пострадал. В Оболонском районе на припаркованные автомобили упал металлический щит.

Напомним, 2 апреля на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.