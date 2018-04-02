На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается в семи областях.

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Сегодня, 2 апреля, на западе Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 2 апреля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.