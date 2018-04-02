Непогода в Украине: обесточены 192 населенных пункта в 8 областях

08:49, 2 апреля 2018
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В Киевской области без электроснабжения остаются 112 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго / фото УНИАН
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго / фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области без электроснабжения остаются 112 населенных пунктов, в Житомирской - 34, Волынской - 15, Кировоградской - 12, Черкасской - 12 Николаевской - 5, Днепропетровской - 1 и Луганской - 1.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как известно, интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 4 апреля.

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