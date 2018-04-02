В Киеве сегодня без осадков, температура до +6°

08:30, 2 апреля 2018
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В столице ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура до +6°.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 7,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:39, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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