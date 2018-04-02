В Украине сегодня пройдут дожди, местами немного похолодает (карта)

Местами до +14°.

В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине местами пройдут дожди, на юге до +14°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +11°.

В северных областях пасмурно. Температура до +9°. В центре практически без осадков, температура до +14°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 апреля - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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